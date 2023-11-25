البيت الأبيض يقدم قراءة في تصريحات بايدن بشأن غزة: تمديد فترة الهدنة محتملة

قدم البيت الأبيض في بيان له، اليوم السبت قراءة في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إطلاق سراح المحتجزين من غزة حيث ذهب بايدن الى احتمالية تمديد فترة الهدنة.

إطلاق سراح المحتجزين من غزة

وقال بايدن: بالأمس، اجتمعت العائلات في جميع أنحاء أمريكا مع أحبائهم لتقديم الشكر، لدينا الكثير مما يجب أن نكون شاكرين له في أمريكا: الطعام الموجود على موائدنا، والعائلة والأحباء في منازلنا، والنعم العديدة التي تأتي من العيش في أعظم أمة على وجه الأرض.



وقال: اليوم، يمكننا أيضًا أن نكون شاكرين للعائلات التي تم لم شملها مع أحبائها الذين ظلوا محتجزين لمدة 50 يومًا تقريبًا وتابع: بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال دبلوماسية أمريكية مكثفة، بما في ذلك العديد من المكالمات التي أجريتها من المكتب البيضاوي للقادة في جميع أنحاء المنطقة، سيتوقف القتال في غزة لمدة أربعة أيام.

وقال: تم تصميم هذه الصفقة أيضًا للسماح باستمرار التوقف مؤقتًا حتى يتم إطلاق سراح أكثر من 50 محتجز وهذا هو هدفنا وتابع: إنها مجرد بداية، ولكن حتى الآن سارت الأمور على ما يرام حيث تم إطلاق سراح 13 محتجزة إسرائيلية، من بينهم امرأة مسنة – جدة – وأمهات مع أطفالهن الصغار، بعضهم دون سن السادسة.

وبشكل منفصل، تم إطلاق سراح العديد من المواطنين التايلانديين والفلبينيين، لقد مر جميع هؤلاء الرهائن بمحنة رهيبة، وهذه هي بداية رحلة طويلة من الشفاء بالنسبة لهم.

مساعي وقف إطلاق النار

وقال بايدن: لقد ألححت باستمرار من أجل وقف القتال في غزة لسببين: تسريع وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، وثانيًا، تسهيل إطلاق سراح المحتجزين، ووعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تحدثت مرارًا وتكرارًا مع أمير قطر، والرئيس السيسي، ورئيس الوزراء نتانياهو – نتنياهو للمساعدة في تأمين هذه الصفقة – لإبرامها وأود أن أشكر القادة الثلاثة على شراكتهم الشخصية لإنجاز هذا الأمر.



وقال: لقد تحدثت مع الأمير والرئيس السيسي ورئيس الوزراء نتنياهو مرة أخرى يوم الأربعاء لتأكيد على تفاصيل الصفقة، وقال: نتوقع أن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن غدًا، والمزيد في اليوم التالي، والمزيد في اليوم التالي. ونتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة عشرات الرهائن إلى عائلاتهم، وكما نتذكر جميع الذين ما زالوا محتجزين ونجدد التزامنا بالعمل من أجل إطلاق سراحهم أيضًا.

الاتصالات مع مصر وقطر

وقال بايدن: أظل على اتصال شخصي مع قادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من أن هذا الأمر يظل على المسار الصحيح وتنفيذ كل جانب من جوانب الصفقة، كما تعلمون، فإن هذا التوقف الممتد للقتال يوفر فرصة حاسمة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه والوقود للمدنيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها، ونحن لا نضيع دقيقة واحدة واحدة.



وتابع: منذ رحلتي إلى إسرائيل الشهر الماضي، ركزت على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولقد تحدثت للتو مع مبعوثي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، للحصول على آخر المستجدات، وطلبت منه مراقبة التقدم الذي نحرزه ساعة بساعة وإبقائي على اطلاع شخصيًا.

المساعدات الإنسانية

وقال: وصلت اليوم أكثر من 200 شاحنة إلى المعبر المصري إلى غزة، وتحمل هذه الشاحنات الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الوقود وغاز الطهي. ولن يتم استخدام الوقود فقط لتشغيل الشاحنات التي تنقل هذه الإمدادات المنقذة للحياة، بل أيضًا لتحلية المياه وآبار المياه والمستشفيات والمخابز، وتستعد مئات الشاحنات الأخرى أيضًا لدخول غزة خلال الأيام المقبلة لدعم الفلسطينيين الأبرياء الذين يعانون بشدة بسبب هذه الحرب، ونحن نتطلع أيضا إلى المستقبل ونحن بحاجة إلى تجديد عزمنا على متابعة حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين يومًا ما أن يعيشوا جنبًا إلى جنب في حل الدولتين مع قدر متساو من الحرية والكرامة.



وقال: وأود أن أشكر مرة أخرى أمير قطر، والرئيس المصري السيسي، ورئيس الوزراء نتنياهو على شراكتهم لجعل ما قمنا به حتى الآن ممكنا وعلى قيادتهم المستمرة بينما نواصل جميعا العمل على تنفيذ هذه الصفقة.



وخلال الأيام المقبلة، سأظل منخرطًا مع القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث نعمل جميعًا معًا لبناء مستقبل أفضل للمنطقة - مستقبل لا يمكن تصور هذا النوع من العنف فيه؛ مستقبل حيث يكبر جميع الأطفال في المنطقة – كل طفل – يهودي، مسلم، مسيحي، إسرائيلي، فلسطيني، عربي – وهم لا يعرفون سوى السلام.



إجابات بايدن على الأسئلة

وقال بايدن ردا على سؤال حول موعد إطلاق سراح محتجزين الأمريكيين الأوائل، حيث لم يتم إطلاق سراح أي منهم اليوم، قال:: لا نعرف متى سيحدث ذلك، لكننا نتوقع حدوثه ولا نعرف ما هي قائمة جميع المحتجزين ومتى سيتم إطلاق سراحهم، لكننا نعرف الأرقام التي سيتم إطلاق سراحهم. لذا فإن أملي وتوقعي هو أن يكون ذلك قريبًا.



وقال ردا على سؤال حول كم من الوقت تتوقع أن تستمر هذه الحرب؟ وهل شجعتم رئيس الوزراء نتنياهو على تحديد جدول زمني، مثلا، بحلول نهاية هذا العام، قال: لقد شجعت رئيس الوزراء على التركيز على محاولة تقليل عدد الضحايا بينما يحاول القضاء على حماس، وهو هدف مشروع لديه إنها مهمة صعبة، ولا أعرف كم من الوقت ستستغرق، وقال: أتوقع وآمل أنه بينما نمضي قدمًا، فإن بقية العالم العربي والمنطقة يمارسون أيضًا ضغوطًا على جميع الأطراف لإبطاء هذا الأمر، ووضع حد له في أسرع وقت ممكن.

وردا على سؤال حول ما هي فرص تمديد هذه الهدنة بضعة أيام أو أكثر، قال: أعتقد أن الفرص حقيقية.



وقال ردا على سؤال حول مطالبات من الديموقراطيين بوضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل قال: الرئيس: حسنًا، أعتقد أن هذه فكرة جديرة بالاهتمام، ولكن لا أعتقد أننا لو بدأت بذلك كنا قد وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

