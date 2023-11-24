الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيف ساعدت مصر الأشقاء في غزة إنسانيا؟ (إنفوجراف)

مساندة الأشقاء بقطاع
مساندة الأشقاء بقطاع غزة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لمساندة الأشقاء بقطاع غزة إنسانيا على مدار الفترة الماضية.

وأكد الرئيس السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر فلسطين، انه تم فتح معبر رفح البرى، لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستقبال الجرحى والمصابين، وادخال حوالى "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر قدمت  "8400" طن من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات، كما تم تخصيص مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي "158" رحلة جوية.

مصر غزة فلسطين القضية الفلسطينية المساعدات معبر رفح

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