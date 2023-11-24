بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى تنفيذ الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال بايدن اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه عمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى تنفيذ الهدنة، مشيرًا إلى أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه عمل مع فريقه على مدار الساعة لإطلاق سراح المحتجزين من غزة، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة.