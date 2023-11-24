نقل أسير فلسطينى إلى مجمع رام الله الطبى بعد اعتداء الاحتلال عليه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن نقله أسيرًا محررًا يبلغ من العمر 17 عامًا إلى مجمع رام الله الطبي بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنه بالرغم من أن إسرائيل أرادت أن يكون إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين أن يكون صامتًا إلا أن الفلسطينيين خرجوا في الشوارع للاحتفال وهم في انتظار المفرج عنهم للاحتفال بهم.