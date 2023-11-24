الأمم المتحدة: تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع كأكبر قافلة إنسانية إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الأمم المتحدة أعلنت عن تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عن طريق نقطة الاستقبال التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة، ما يجعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، من غزة، أنه تم استقبال 100 شاحنة من المساعدات اليوم، متطلعًا لاستقبال مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية من الدول العربية والشقيقة، لتلبية احتياجات أكثر من مليون نازح من قطاع غزة.