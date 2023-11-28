"الصحة العالمية": 500 ألف امرأة حامل وطفل فى غزة يحتاجون تدخلًا سريعًا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، موضحًا أن هناك 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

مليونا نازح في قطاع غزة بلا مأوى

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم.

وكشف أن نحو 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، فضلا عن نحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال، مفيدًا بأن عددًا كبيرًا من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

وأكد المدير الإقليمي للصحة العالمية، أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية تخطت طاقتها الاستيعابية.