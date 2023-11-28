الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير، بوفد شركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وأعرب عن ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

تشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف 

ووجهت وزارة الصحة، بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار  برنامج زمني محدد، حتى يخرج المشروع للنور في أقرب وقت، منوهًا على الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات، وعلي رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

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وتناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

السوق المصرية سوق مهمة

من جانبه، قال نجيب يوسف فياض المدير التنفيذي لشركة سكوب الإماراتية، إن السوق المصرية سوق مهمة وجاذبة للاستثمار، خاصة في المجال الصحي لما يشهده من تطوير سواء في البنية التحتية، وتدريب الكوادر الطبية، والعمل على مواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا سواء في مجالات التصنيع وإنشاء المستشفيات الجديدة.

وأضاف نجيب يوسف فياض، أن هناك توجيها من دولة الإمارات بتوسيع نشاط الاستثمار في القطاع الطبي المصري، وهناك بعض المناقشات والدراسات لتوسيع الاستثمار مع شركة فاكسيرا.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، ومن الوفد الإماراتي، سعيد محمد رضوان المدير العام لشركة سكوب، ووليد جبر المستشار القانوني للشركة، وإلياس سليمان المدير المالي للشركة، وجوزيف اسكندر مدير الاستثمار بالشركة.

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