الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

 كشفت الدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة في مصر.

وقالت الدكتورة آمال عبدالحي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة متوفرة فى الوحدات الصحية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان.

عيادات تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة

وأوضحت أنه تم تدريب 340 من الكوادر الطبية أطباء وتمريض على أحدث معايير لتقديم الخدمة طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية المحدثة من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تم تنفيذ أكثر من 1330 جلسة توعوية للمترددات على وحدات الرعاية الأولية.

يشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله.

كما يقوم القطاع بتقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات، وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف، وتيسير الحصول على الخدمات الداعمة في القطاعات الأخرى التي تحتاج إليها السيدات اللواتي يتعرَّضن للعنف ويرغبن في الحصول عليها، والمساهمة في منع تكرار العنف من خلال تحديد النساء اللواتي يعانين من العنف وأطفالهن في مرحلة مبكرة، وتوفير الرعاية، وخدمات الإحالة إلى جهة الاختصاص طبقًا لاحتياجهن.

الصحة وزارة الصحة عيادات تخصصية مناهضة العنف ضد المرأة صندوق الأمم المتحدة

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