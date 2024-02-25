الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف 5 نصائح طبية مهمة للاستعداد لشهر رمضان

شهر رمضان
شهر رمضان

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من النصائح المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بعد أيام من الآن.

 5 نصائح طبية مهمة للاستعداد لشهر رمضان

وقالت وزارة الصحة والسكان: "استعد للشهر الفضيل باتباع 5 عادات صحية"، محددة تلك العادات في:

1-  الإقلاع عن التدخين.

2- التقليل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة.

3- التقليل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

4- التقليل من تناول الحلويات.

5-  الاعتماد على نظام صحي غني بالخضروات والفواكه.

وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريًا 2024 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا سيكون الإثنين 11 مارس 2024.

الصحة عادات صحية شهر رمضان ترك التدخين القهوة الشاي

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