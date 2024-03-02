السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

خطوة بخطوة.. تعرف على موعد دفع فاتورة الكهرباء وطرق الدفع

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع انتهاء شهر قديم وبداية شهر جديد يحرص المواطنون على معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

ويسعى العديد من الأفراد إلى معرفة طرق الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير لعام 2024، عبر استخدام محرك البحث "جوجل" بعدما دشنت وزارة الكهرباء موقعا إلكترونيا حتى تسهل على المواطنين المستفيدين من خدماتها معرفة كل ما يريده بدلًا من الذهاب الى مقرات الشركة.

txt

بداية من اليوم.. الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024

 

وأيضا حتى يقومون بدفع الفاتورة من أجل تجنب المبالغ الكثيرة، فيتاح للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات، وطرق الدفع.  

ويتاح لجميع المواطنين القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمعرفة قيمتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وليتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

 

txt

حقك تعرف | موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة ابريل 2024

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مجانا برقم العداد

 

الخطوة الأولى:
الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنا.

الخطوة الثانية:
ثم اضغط على قائمة “الخدمات”.

الخطوة الثالثة:
اختر “الاستعلام عن الفواتير”.

الخطوة الرابعة:
اختار الشركة التي ستتبعها من شركات الكهرباء بمستوى الجمهورية.

الخطوة الخامسة:
ثم قم بكتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.


الخطوة السادسة:
ادخل قراءة العداد.

الخطوة السابعة:
ادخل الكود الخاص بك.

الخطوة الثامنة:
اضغط استعلام.

الخطوة التاسعة:
سيظهور الرسوم المقرر دفعها.

الخطوة العاشرة:
اخيرا دفع فاتورة الكهرباء فوري.


 

txt

شغال.. رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات

 

طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 


وتتعدد طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين حيث يمكن دفعها عن طريق خدمة فوري أيضًا.

الخطوة الأولى:
قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.
ثم اختر دفع الفاتورة.

الخطوة الثانية:
قم بتسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة:
اكتب بيانات العداد، والتي ستشمل رقم العداد وكتابة كود السداد الإلكتروني الموجود في إيصال الكهرباء.

الخطوة الرابعة:
اضغط على الدفع وذلك بواسطة فوري.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة:
رقم شركة الكهرباء، وذلك لخدمة حساب الفاتورة: 359.

رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.
رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.
رقم شركة الكهرباء، وذلك للإبلاغ عن القراءات: 146197.
رقم شركة الكهرباء، وذلك للاستعلام عن متأخرات: 7021.

كما أتاحت وزارة الكهرباء في مصر عددًا من التطبيقات التي يتاح تحميلها على الهاتف المحمول، لكافة الشكاوي او الاستفسارات، او للتعامل مع كل ما سيخص فواتير الكهرباء وستتضمن:-

تطبيق “احسب فاتورتك”.
تطبيق “شكاوى الفواتير”.
التواصل من خلال رسائل SMS على رقم 91121.
التواصل من خلال والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنا .

فاتورة الكهرباء أسعار فاتورة الكهرباء إجمالي فاتورة الكهرباء استعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود