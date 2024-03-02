خطوة بخطوة.. تعرف على موعد دفع فاتورة الكهرباء وطرق الدفع

مع انتهاء شهر قديم وبداية شهر جديد يحرص المواطنون على معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

ويسعى العديد من الأفراد إلى معرفة طرق الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير لعام 2024، عبر استخدام محرك البحث "جوجل" بعدما دشنت وزارة الكهرباء موقعا إلكترونيا حتى تسهل على المواطنين المستفيدين من خدماتها معرفة كل ما يريده بدلًا من الذهاب الى مقرات الشركة.

وأيضا حتى يقومون بدفع الفاتورة من أجل تجنب المبالغ الكثيرة، فيتاح للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات، وطرق الدفع.

ويتاح لجميع المواطنين القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمعرفة قيمتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وليتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مجانا برقم العداد

الخطوة الأولى:

الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنا.

الخطوة الثانية:

ثم اضغط على قائمة “الخدمات”.

الخطوة الثالثة:

اختر “الاستعلام عن الفواتير”.

الخطوة الرابعة:

اختار الشركة التي ستتبعها من شركات الكهرباء بمستوى الجمهورية.

الخطوة الخامسة:

ثم قم بكتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.



الخطوة السادسة:

ادخل قراءة العداد.

الخطوة السابعة:

ادخل الكود الخاص بك.

الخطوة الثامنة:

اضغط استعلام.

الخطوة التاسعة:

سيظهور الرسوم المقرر دفعها.

الخطوة العاشرة:

اخيرا دفع فاتورة الكهرباء فوري.





طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين



وتتعدد طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين حيث يمكن دفعها عن طريق خدمة فوري أيضًا.



الخطوة الأولى:

قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.

ثم اختر دفع الفاتورة.

الخطوة الثانية:

قم بتسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة:

اكتب بيانات العداد، والتي ستشمل رقم العداد وكتابة كود السداد الإلكتروني الموجود في إيصال الكهرباء.

الخطوة الرابعة:

اضغط على الدفع وذلك بواسطة فوري.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة:

رقم شركة الكهرباء، وذلك لخدمة حساب الفاتورة: 359.

رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

رقم شركة الكهرباء، وذلك للإبلاغ عن القراءات: 146197.

رقم شركة الكهرباء، وذلك للاستعلام عن متأخرات: 7021.



كما أتاحت وزارة الكهرباء في مصر عددًا من التطبيقات التي يتاح تحميلها على الهاتف المحمول، لكافة الشكاوي او الاستفسارات، او للتعامل مع كل ما سيخص فواتير الكهرباء وستتضمن:-

تطبيق “احسب فاتورتك”.

تطبيق “شكاوى الفواتير”.

التواصل من خلال رسائل SMS على رقم 91121.

التواصل من خلال والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنا .