تاريخ إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك 1445

من المقرر أن يبدأ شهر رمضان 2024، في 11 مارس 2024، يوم الإثنين، ويبحث الكثيرون عن اجازات شهر رمضان 2024 ، للحصول على قسط من الراحة أثناء صيام شهر رمضان، أو التواجد في التجمعات العائلية أو السفر إلى مسقط رأسهم، انهاء الشعائر الاسلامية، بعيدًا عن اجواء العمل، واستغلال شهر رمضان الكريم للتقرب من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم وختمه، واداء صلاة التراويح يوميًا.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، و يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

متى ينتهي رمضان 2024

من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445، وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازات شهر رمضان 1445

يتضمن الشهر الفضيل نحو 8 أيام إجازات للعاملين بالقطاع الخاص والعام، وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لجدول المناسبات التي أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من بداية العام الجاري، وتأتي الإجازات الأسبوعية كالتالي:-

- يوم الجمعة الموافق الموافق 15 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق الموافق 16 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

- يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا