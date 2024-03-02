السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع اقتراب الشهر الكريم.. مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

البنوك
البنوك

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

المتوافق عليه دائما والمعتاد مع قدوم الشهر الكريم حدوث تغيير فى مواعيد عمل البنوك وبعض الشركات والمصانع وكذلك فى مواعيد خطوط القطارات ومواعيد عمل مترو الأنفاق، وغالبا ما يصدر البنك المركزي المصري قرارا مع قرب الشهر الكريم يعلن من خلاله مواعيد عمل البنوك الجديدة خلال الشهر الكريم .

وينتظر الموظفون فى البنوك وكئلك المتعاملين معها معرفة مواعيد العمل الجديدة لها فى خلال شهر رمضان 2024 ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزى المصرى مواعيد العمل الجديدة لجميع بنوك مصر خلال الشهر الكريم، ولكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن تلك المواعيد المنتظرة.

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عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2024 

 وجرى العُرف أن تكون ساعات الخدمة للجمهور فى هذه البنوك خلال الشهر الكريم هى 4 ساعات يوميا. حيث تكون ساعات الخدمة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وللموظفين العاملين بهذه البنوك تكون ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.

وتعمل البنوك على مدار خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس باستثناء الإجازات الرسمية كباقى شهور السنة فلا تغير فى ذلك بل التغير فى ساعات العمل، كما تكون الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كما هو معمول به طيلة العام .

الخدمات البنكية الإلكترونية 

فى شهر رمضان الكريم يتحمس المواطنين فى أنهاء العديد من الخدمات إلكترونيا، والبنوك المصرية تقدم العديد من الخدمات غلكترونيا التى توفر الوقت والجهد، وهو ما يناسب المواطنين الصائمين خلال الشهر الكريم وهى كالتالى:

خدمة الصراف الآلي

سحب النقود

إيداع النقود

التحويل بين الحسابات

سداد مستحقات بطاقات الائتمان

التبرع للجمعيات الخيرية

طباعة كشف حساب مختصر

سداد أقساط القروض

سداد الفواتير والمصروفات الدراسية عبر خاصية فوري في الماكينة

شحن رصيد التليفون

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