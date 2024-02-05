الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنوك الاحتلال تعلن التزامها العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أكدت بنوك إسرائيلية، الاثنين، التزامها بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 4 مستوطنين في الضفة الغربية، المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، على الرغم من دعوات وزير مالية الاحتلال بتسليئيل سموتريتش، وعضو آخر في الحكومة اليمينية المتطرفة، بعدم الامتثال لقرار واشنطن.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن "بنك إسرائيل" إنه يتعين على البنوك الإسرائيلية الالتزام بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن "التهرب من أنظمة العقوبات هذه، يمكن أن يعرض البنوك لمخاطر كبيرة، بما في ذلك مخاطر الامتثال وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة".

يأتي هذا في أعقاب توقيع بايدن، الخميس الماضي، على قرار رئاسي يفرض بموجبه عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متورّطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

ودرست إدارة بايدن فرض عقوباتٍ على وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، لكنها قررت في النهاية إبقاءهم خارج القائمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

بنوك إسرائيلية الضفة الغربية الفلسطينيين وزير مالية الاحتلال الحكومة اليمينية المتطرفة

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