الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام فى أول أسبوع له

امساكية
امساكية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2024 ويبحث العديد من المواطنين عن إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، وترصد الدستور خلال التقرير التالى إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام تزامنا مع البحث عنها. 

إمساكية شهر رمضان 2024 

وترصد الدستور خلال التقرير التالى إمساكية أول أسبوع فى رمضان 2024 وهو كالتالى: 

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- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

 

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

 

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

 

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

إمساكية شهر رمضان 2024 

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

إمساكية شهر رمضان 2024 

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

 

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

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