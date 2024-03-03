الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

افتتاح معرض "نساء مصر العظيمات" لتوثيق تاريخها بمشاركة الاتحاد الأوروبي

معرض نساء مصر العظيمات
معرض نساء مصر العظيمات

شهدت قمة المرأة المصرية في دورتها الثالثة اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من معرض «نساء مصر العظيمات» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور ويحوي أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية، واللاتي حققن نجاحات قياسية في العديد من المجالات وسطرن أسماءهن بحروف من ذهب على ذاكرة ومستقبل الوطن.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سهى الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، لدى مصر، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويستهدف المعرض، تغذية روح الانتماء والإيجابية لدي الأجيال الجديدة الباحثات عن النجاح والتفوق، وصناعة دوائر تواصل مستدامة بينهن وبين الكوادر النسائية التي صنعت تجارب استثنائية خلال تاريخ مصر القديم والمعاصر، لتعزيز مستويات الإلهام للأجيال الجديدة في تحقيق تجاربهن الخاصة وبلوغ مستويات قياسية من النجاح والوقوف أمام التحديات. 

أجيال نسائية جديدة

وأعلن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا المنظم لفعاليات القمة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، أن المعرض يشكل فرصة مناسبة للأجيال الجديدة النسائية، للتعرف على مجموعة كبيرة من الوثائق والصور، التي تعكس حياة ونشاط شخصيات عظيمة وإنجازاتها في حياتها الخاصة والمهنية، والسيرة والمسيرة التي صنعنها بالكثير من الجهد والعمل، والوقوف أمام التحديات.

من جهتها، قالت دينا عبدالفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين، إن المرأة المصرية تستحق أن تشكل نهضتها على مر التاريخ تجربة ملهمة للعالم، بهوية بصرية ومعرفية، لحفظ مكانتهن المشرفة، مشيرة إلى أن تاريخ المرأة المصرية وإنجازاتها يجب توثيقه عبر معارض عامة يزورها جميع أطراف المجتمع خاصة الأجيال النسائية الجديدة، لتمثل ذاكرة ومنهج حياة يمكن اتباعه لتحقيق النجاح.

وأضافت أن المعرض سيعرض موادَّ وثائقية بتجهيزات محترفة، تمزج بين الحداثة التكنولوجية والمعلومات الدقيقة الموثقة حول العديد من الشخصيات النسائية الرائدة، بما يوفر قصص نجاح ملهمة تتيح الفرصة للأجيال الجديدة من الطالبات والخريجات لاكتشاف مواهبهن وتطوير قدراتهن بمرتكزات التمكين والقيادة النسائية.

قمة المرأة المصرية

وانطلقت أعمال قمة المرأة المصرية اليوم وتستمر فعالياتها لمدة يومين، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًّا.

وتستعرض القمة التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين داخل الحكومة والقطاع الخاص، واستشراف فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهن الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسـية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة  قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطيها المحلي والإقليمي.

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