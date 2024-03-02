"مصر الخير" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "وسام الخير للمبادرات"

نظمت مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، حفل ختام مسابقة "وسام الخير للمبادرات"، بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وذلك على مسرح جامعة المستقبل، لتوزيع جوائز المسابقة والتي تعد خطوة متقدمة ونوعية لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، وتتم لأول مرة على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى والتى تجمع بين مكون الشباب ومكون التنمية المستدامة لتشجيع الشباب من الجنسين تحت شعار "وسام الخير للمبادرات".

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة لتنمية النشء نيابة عن وزير الشباب والرياضة، والدكتورة أمل سليمان، استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق.



وشارك فى المسابقة 74 مبادرة ما بين فردية وجماعية منها مشاركة دول عربية، إذ بلغت عدد المبادرات المقدمة من الدول العربية ( 15 مبادرة) في مجال المبادرات المجتمعية والتطوعية والمبادرات العلمية والتكنولوجية والمبادرات الثقافية والفنية، وجاءت الدول المشاركة (موريتانيا – الجزائر – ليبيا- سوريا – تونس – اليمن – العراق – سلطنة عمان)، وذلك بواقع 8 مبادرات ثقافية وفنية وعدد 5 مبادرات مجتمعية وتطوعية وعدد (2) فى المبادرات العلمية والتكنولوجية.

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن حفل ختام "وسام الخير للمبادرات" يأتي تتويجًا لعمل المؤسسة مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الذى استمر على مدار عام ليتم فيه الإعلان عن الفائزين بجائزة "وسام الخير للمبادرات" من مصر والدول العربية فى المجالات الثقافية والفنية، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات المجتمعية التطوعية، ومراحل المسابقة.

وأضاف رفاعي، أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة واهتمامها البالغ بخطة التنمية المستدامة 2030، باعتبار بناء الإنسان العنصر الأساسي لتحقيق التنمية والمسابقة كانت تستهدف فئة الشباب من سن (١٦- ٤٥ سنة).

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن أهداف الوسام تكمن في اكتشاف أصحاب الإنجازات والمبادرات الثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية والتطوعية، تعزيز دور الشباب فى تنمية المجتمع وتبنى الموهوبين والمبادرات فى مجالات الوسام وخلق عناصر تحفيزية فعالة لتقوية قيمة الولاء والانتماء لدى الشباب وبناء جسرالتواصل والحوار بين الشباب والخبراء والمتخصصين من خلال تبني مشاريعهم التى أبرزها الوسام، ويحتوى كل مجال على جوائز للوسام ثلاثة أوسمة" الوسام الذهبى والوسام الفضى والوسام البرونزى ويمنح كافة المشاركين شهادات تقدير تشجيعًا وتقديرًا لهم.



يذكر أن تحكيم المبادرات تم من خلال لجان تحكيم متخصصة من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة للوسام، وتضم اللجنة في عضويتها 10 أعضاء في المجالات المختلفة التى تشملها الجائزة ، الى جانب لجنة التنسيق والمتابعه من قبل مؤسسة مصر الخير والمجلس العربى.



وقالت الدكتورة راندا رزق، رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن شراكة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية مستمرة مع مؤسسة مصر الخير منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، لافتة إلى أنها شاهدة على تأسيس المؤسسة منذ عام ٢٠٠٧، وهي تسعى لمشاركتهم في تحقيق أهدافهم السامية في تنمية الإنسان.



وأضافت أن هدف وسام الخير للمبادرات هو دعم الشباب، وستستمر في العمل مع مؤسسة مصر الخير حتى تظهر مشاريع هؤلاء الشباب للنور.



وقال الدكتور محمد خليف، رئيس لجنة التحكيم، لجائزة "وسام الخير للمبادرات"، إن هذه هي الدورة الأولى للمبادرة وسيتم توسيع نطاق التغطية لقطاعات مختلفة من المسابقة، حيث إنها تنطلق في دورتها الأولى في ثلاث مسارات هي المبادرات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات الثقافية والفنية، والمبادرات المجتمعية والتطوعية.



وأضاف خليف، أن هذه المسابقة فرصة للشباب حيث سيتبناهم كل من مؤسسة مصر الخير والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وسيعملان على مساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم عبر كافة سبل الدعم والتمويل.



وتابع خليف، أن هناك ١١ متقدما في القطاع العلمي والتكنولوجي، و١٩ متقدما في المبادرات الثقافية والفنية، و٤٧ متقدما في المبادرات المجتمعية والتطوعية.



وفاز في مجال المبادرات العلمية والتكنولوجية بالجائزة التشجيعية، كل من الدكتور إسلام إبراهيم محمد، وسمر فتحي أحمد.



فيما فاز بالمركز الأول (الوسام الذهبي) في مجال المبادرات المجتمعية والتطوعية، عبد الحليم عزت محمد، وشروق رضا محفوظ بالمركز الثاني (الوسام الفضي)، لدعم ضعاف وفاقدي السمع في مصر، وأحمد فوزي حسن، بالمركز الثالث ( الوسام البرونزي)، عن مشروع بعنوان ( بالعلم نبني)، وفاز كل من آلاء أحمد أبو التهى، ودكتورة وهاد سمير أحمد، ووليد محمود فهمي، بثلاث جوائز تشجيعية.