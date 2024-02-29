مايا مرسى: أتمنى أن نشهد اليوم الذى تنتهى فيه معاناة المرأة الفلسطينية فى القريب العاجل

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في اجتماع الدورة الـ٤٣ للجنة المرأة العربية علي المستوى الوزاري، الذي تترأس دورته الحالية سلطنة عمان؛ بمشاركة وزيرات ووزراء وممثلى الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بهدف مناقشة أشكال التعاون العربي الهادف الي تعزيز تمكين المرأة العربية، وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة لها.

وجاء نص كلمة الدكتورة مايا كالآتي:

"الحضور الكريم..

أشرُف بالمشاركة معكم اليوم في هذا الاجتماع المهم.. وأؤكد أن مصر أتمت المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.. وتم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.

السيدات والسادة..

فى إطار أكبر برامج تنموية أطلقتها مصر فى تاريخها الحديث، وهى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تم توفير أكثر من ٤٤ مشغلا إنتاجيا للتدريب على حرف تدر دخلا للسيدات.. وبرنامج لريادة الأعمال والتثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية.. وجلسات الدوار للتوعية ووصلت إلى ما يزيد على ٧٩ ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.

الحضور الكريم..

وصلت نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 حتى ديسمبر 2023 إلى 244%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 174%.

وجار استكمال جهود مشروع أول تطبيق رقمى لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، ويتم ربطها بالنظم المصرفية.. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.

كما يغطي برنامجا الدعم النقدي "تكافل وكرامة" جميع أنحاء الجمهورية، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات منه ٧٥%.

السيدات والسادة..

وفي إطار تعزيز الأجندة التشريعية المنصفة للمرأة في مصر، تم تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية وتغليظ عقوبة التحرش وصدر تكليف رئاسي لدراسة قانون للحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة.. ونواصل العمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.. وتلقى الشكاوى.. وتعزيز نظام الإحالة واستمرار برامج رفع القدرات.. وجار أيضًا استكمال العمل على الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات دوى يا نورة الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.. وتم إنشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية في القطاع الخاص المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى 101 شركة، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وفى الختام..

لن ننسى الحديث عن الأوضاع غير الإنسانية للمرأة والطفل في فلسطين مع مرور ما يزيد على ١٤٠ يوما على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية، ومطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني "إنسان" لهم كامل الحق في الأرض!! في الحياة!! فى الحلم!! وفى المستقبل!!

لذلك أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي الإنساني:

أوقفوا العدوان. طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط.. طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط.. لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان.. وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. الآن من أجل الإنسانية.

وأتمنى أن نشهد اليوم الذى تنتهى فيه معاناة المرأة الفلسطينية العظيمة فى القريب العاجل.. شكرًا لكم".

فيما ناقشت ممثلات الدول العربية جهود الدول في مجال تمكين المرأة، والتحديات التي واجهتهن، والإنجازات التي حققت، كما ناقشن خطة الدول العربية خلال الفترة المقبلة لتمكين المرأة العربية.