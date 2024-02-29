الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق احتفالية مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بمصر

احتفالية مشروع تعزيز
احتفالية مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر

انطلقت، مساء الخميس، احتفالية  مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي ويهدف بشكل عام الي المساهمة في تمكين وزيادة مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة طبقا للدستور.

جاء ذلك بمشاركة د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفير عمر أبو عليش، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا.

ويتم تنفيذ مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الفترة من 10 أكتوبر 2019 الى 10 ابريل 2024.

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ويهدف المشروع بشكل عام الى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة

يتكون المشروع من 3 مكونات مكونات رئيسية، المكون الأول: البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمكون الثاني: البرنامج الوطني للمراة في القيادة المكون الثاني: حصول المرأة علي حقوق المواطنه، والمكون الثالث: وصول المرأة إلي الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المجلس القومي للمرأة الاتحاد الأوروبي الدكتورة هالة السعيد الحياة العام المجلس القومى

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