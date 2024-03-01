الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول تحديات "محو الأمية"

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "محو الأمية وتعليم الكبار" والتحديات التي تواجه هذا الملف.

تناولت الورشة مناقشة عدة محاور، أبرزها التحديات التى تواجه محو الأمية، ودور هيئة تعليم الكبار وجهودها خلال الفترة الماضية لخفض نسبة الأمية، بالإضافة إلى فكرة إنشاء الهيئة وقانون هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وزارة التعليم العالي

وأكد المشاركون في الورشة أن هذا الملف يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعوا إلى ضرورة إعداد تعديل تشريعي للقانون يُلزم الهيئات والوزارات المعنية (وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) بالتعاون؛ للقضاء على محو الأمية، والتنسيق فيما بينهم، وبحث المشكلات المتعلقة بالتمويل.

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كرم جبر يستعرض دور "الأعلى للإعلام" فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

مراكز تأهيل الكبار

وأشاروا إلى ضرورة زيادة عدد مراكز تأهيل الكبار لتكون بكل جامعة ومعهد، مع ضرورة الشراكة بين الجامعات والمعاهد والهيئة، وإلزام الخريجين بمشاركتهم فى تدريس برامج محو الأمية لتعليم الكبار، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تحسين جودة التعليم لمنع التسرب من التعليم، وتعدد المناهج؛ لتتناسب مع التخصصات العملية المختلفة، وتوفير فرص العمل اللازمة لهم فور تخرجهم من خلال التعاون مع رجال الأعمال، وكذلك ربط برامج الحماية الاجتماعية بشهادة محو الأمية، وإجراء مسح شامل لوضع قاعدة بيانات ممنهجة تمكن من وضع الحلول والمقترحات التى تتناسب مع كل الحالات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال.

أدار الورشة حسام الجمل، ومؤمن سيد، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما شارك من أعضاء التنسيقية، إيمان ممتاز، جمال سالم، ماجد طلعت، إسلام عمر، شيماء الأشقر، شريهان القشاوى، إيمان عبدالصمد، بسمة سعيد، هند رحومة، داليا فكري، رشيدة دعبس، مازن شقوير، قمر أسامة، نورا عبدالستار، أسماء عبدالله.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محو الأمية تعليم الكبار هيئة تعليم الكبار وقانون هيئة محو الأمية

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