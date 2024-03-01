الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: استهداف إسرائيل للمدنيين بدوار النابلسى مذبحة جديدة ضد الإنسانية

النائب محمد عزت القاضى
النائب محمد عزت القاضى

قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، مذبحة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية.

إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل

وأشار محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
 

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر تقدم كل ما لديها لمساعدة أهل غزة

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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى عنيف يستهدف أحياء جنوبى غزة

مصر موقفها راسخ إزاء القضية الفلسطينية

وقال القاضي إن مصر موقفها راسخ إزاء القضية الفلسطينية يتمثل في حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ورفض سياسة العقاب الجماعي.

ودعا عضو مجلس النواب الأطراف الدولية إلى تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي.

عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمجلس النواب الاستهداف الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين قطاع غزة

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