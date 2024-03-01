تقرير إماراتى: الإنزال الجوى فوق غزة يعكس مستوى التنسيق بين مصر والإمارات

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات من القوات الجوية الإماراتية والمصرية على شمال قطاع غزة تعد شريان حياة يعكس مستوى التنسيق بين الدولتين الشقيقتين، وعملية تشكل نموذجًا يقتدى لأهمية وفاعلية التضامن العربي والإنساني للوقوف مع الشعب الفلسطيني، والحد من معاناته من خلال آليات مبتكرة لعمليات الإغاثة بهدف اختصار الوقت وتسريع إيصال المساعدات.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "طيور الخير"، إن الإمارات وكافة الدول الشقيقة والصديقة التي تشاركها الرؤى والمواقف والجهود تقدم نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الموقف العالمي من الأحداث الدائرة في غزة، فحياة الأبرياء، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء والمرضى، بحاجة إلى جهود عملية وتفعيل المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب ووضع حد للكارثة التي يعاني منها مليونا إنسان، وتنذر بالمزيد من التداعيات المأساوية.

"طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية

وأشارت إلى أن عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية تبين حجم التجاوب المتنامي بكل ما تمثله من رافد يعزز غزارة العطاء المتسارع والمتواصل منذ بدء الأزمة؛ إذ لم تدخر الإمارات فرصة إلا وكانت السباقة في العمل على تأمين المواد الإغاثية الرئيسية، خاصة الغذائية والطبية عبر البحر ومن الجو وعلى الأرض، وأوصلت منذ انطلاقتها قرابة 16 ألف طن من المساعدات، في الوقت الذي تنوع فيه دعمها الإنساني من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية، سواء لمن تستقبلهم في مستشفياتها أو الذين يتلقون العلاج في المستشفى الإماراتي الميداني في القطاع، وكذلك عبر تأمين مياه الشرب الصالحة لمئات الآلاف وتشغيل المخابز وتأمين متطلبات الإيواء وغير ذلك الكثير.