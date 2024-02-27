الباز لـ"القاهرة الإخبارية": عملية الإنزال الجوى استكمال لمسيرة الدعم المصرى للفلسطينيين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عملية الإنزال الجوي التي نفذتها القوات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، هو استكمال لمسيرة الدعم المصري للشعب الفلسطيني.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية إنزال المساعدات الإنسانية، هو استكمال للدور المصري في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ضغطت منذ بداية الأزمة، من خلال ربط خروج مزدوجي الجنسية وأصحاب الجنسيات الأخري، بدخول المساعدات للأشقاء في غزة.

ونوه إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تتفاقم يومًا بعد الآخر، الأمر الذي دفع إلى توصيل المساعدات الإغاثية للقطاع المنكوب عن طريق الطائرات.

وأكد "الباز"، أن عملية الإنزال الجوي، هو أمر يسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ملك الأردن شارك بنفسه في إحدى العمليات، وهذا دليل على أهمية القضية الفلسطينية للدول المشاركة في العملية.