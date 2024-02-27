الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز لـ"القاهرة الإخبارية": عملية الإنزال الجوى استكمال لمسيرة الدعم المصرى للفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز فى مداخلة عبر القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عملية الإنزال الجوي التي نفذتها القوات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، هو استكمال لمسيرة الدعم المصري للشعب الفلسطيني.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية إنزال المساعدات الإنسانية، هو استكمال للدور المصري في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ضغطت منذ بداية الأزمة، من خلال ربط خروج مزدوجي الجنسية وأصحاب الجنسيات الأخري، بدخول المساعدات للأشقاء في غزة.

ونوه إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تتفاقم يومًا بعد الآخر، الأمر الذي دفع إلى توصيل المساعدات الإغاثية للقطاع المنكوب عن طريق الطائرات.

وأكد "الباز"، أن عملية الإنزال الجوي، هو أمر يسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ملك الأردن شارك بنفسه في إحدى العمليات، وهذا دليل على أهمية القضية الفلسطينية للدول المشاركة في العملية.

الباز القاهرة الإخبارية الإنزال الجوي الدكتور محمد الباز المساعدات الإنسانية قطاع غزة

مواد متعلقة

أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": الأوضاع بغزة تنعكس بشكل كبير على الأحداث بلبنان

أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على البحر الأحمر لمساعدة إسرائيل

بايدن: نحن بحاجة إلى تمويل أوكرانيا لأن الوضع خطير

باحث سياسى: ردود حزب الله لم تكن وفق ما نشاهده لحجم الضربات الإسرائيلية

مسئول الإعلام بالأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": طفل من ستة أطفال يعانون سوء التغذية بغزة

"القاهرة الإخبارية": سقوط شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى ببلدة القرارة

الطائرات المصرية تقوم بإنزال المساعدات الإنسانية لـ"أهل غزة" (صور)

أسامة السعيد: مصر أول من ضغطت على إسرائيل من أجل إدخال مساعدات لقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة