الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

"العربى الناصرى": مشاركة الرئيس السيسى باحتفالية قادرون تؤكد أنه أبٌ لجميع المصريين

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة تعكس اهتمام  القيادة السياسية والدولة المصرية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم والتأكيد على أنهم شريك أساسي في الوطن، وأنه أبٌ لجميع المصريين.

وأشار أبوالعلا إلى أن "قادرون باختلاف" حظوا باهتمام قوي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشاركة الدولة المصرية قدمت العديد من الإنجازات "لذوي الهمم" وكفلت لهم حقوقًا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية، وهو ما منحهم الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما يجعلنا جميعًا نشعر بحالة من الفخر لما وصلوا إليه وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكاناتهم غير المحدودة.

وأوضح أن أصحاب ذوي الهمم والقدرات الخاصة يستحقون كل الاحترام والتقدير ويجب علينا أن نكون يدًا واحدة لبناء مجتمع أكثر تضامنًا وتسامحًا من خلال دعم هذه الفعاليات التي تسعى لتعزيز قيم التضامن والتكافل في مجتمعنا والمساهمة في خلق بيئة مشجعة وداعمة من خلال إتاحة الفرص أمامهم بشكل يليق بكونهم أحد أهم مكونات الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب العربى الناصرى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تهدف إلى تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوي الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

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