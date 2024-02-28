الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

رئيس شباب النواب: دعم الرئيس "قادرون باختلاف" بـ10 مليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوى الهمم

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوقًا غير مسبوقة، وهو ما برهن عليه بالدليل القاطع بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القيادة السياسية أطلقت عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وكان محفزًا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص "مصر 2020"، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأوليمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية.

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تنفيذ توجيهات القيادة السياسية


وأكد أن لجنة الشباب تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم، وهو ما يظهر خلال الجولات الميدانية للجنة، حيث حرصت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة البحر الأحمر، على تفقد كل الأنشطة المتعلقة بذوي الهمم داخل مراكز الشباب، وأصدرت العديد من التوصيات لتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بالتوسع في إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم لمساعدتهم في ممارسة الرياضة.

احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عام 2018 لذوي الهمم شباب مصر

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