الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تصدرت التريند".. من هي الطفلة روضة التي تحدثت أمام الرئيس السيسي في حفل "قادرون باختلاف"

الطفلة روضة
الطفلة روضة

تصدرت الطفلة روضة وليد وهي في الصف الرابع الابتدائي، التريند وذلك بعد حديثها اليوم أمام الرئيس السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة.

وتداول رواد السوشيال ميديا منشورا للطفلة روضة كتبته قبل انطلاق الحفل بساعات وقالت: “الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. بعد طول انتظار وتعب وبروفات استنونى بإذن لله تعالى فى احتفالية قادرون باختلاف تحت رعايت السيد رئيس الجمهورية /عبد الفتاح السيسي”.

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طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الطفلة "روضة" إحدى أبطال "قادرون باختلاف"، طلب غير متوقع  بعدما ألقت قصيدة تخطف القلوب، بعنوان "محدش فينا اختار ملامح شكله" خلال احتفالية "قادرون باختلاف".

وقال الرئيس السيسي، للطفلة روضة: “هطلب منك يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا ويكون عهد منك ليا”، طالبا منها أن تسمح له بالسلام عليها، وفي النهاية طالبها بتكرار القصيدة التي ألقتها خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

قادرون باختلاف , الرئيس السيسي 10 سنوات تولي الرئيس الرئيس ذوي الهمم

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