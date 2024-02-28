أزمة في مدارس بورسعيد بسبب جدوال امتحانات شهر فبراير للصف السادس الابتدائي

حالة من الغضب تسود بين اولياء أمور طلاب مدارس بورسعيد بعد أن أعلنت المديرية عن عقد امتحانات فبراير للصف السادس الابتدائي علي مدارس أسبوعين، إضافة إلي أن الامتحانات ستكون أول أيام شهر رمضان.

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وقال اولياء الأمور خلال استغاثة لهم: "حرام لما نمتحن امتحان الشهر علي أسبوعين، دا الصف السادس الابتدائي مش ثانوية عامة، حرام ان التلاميذ يمتحنوا أول يوم رمضان.

وطالب اولياء الأمورمدير مديرية التربية والتعليم في بورسعيد بتغير الجدول لصالح أطفالنا.

مواصفات امتحانات الشهر:

-لا يوجد جدول محدد، بل سيقوم كل مدرس بعمل امتحان لفصله في جزء من الحصة الخاصة بالمادة.

- الامتحانات عبارة عن سؤالين فيما تم دراسته فقط.

- الامتحانات ستكون بأمر الله سهلة وبسيطة وليس بها أي تعقيد.

- على الطالب إحضار ورقة فلوسكاب أو الإجابة في ورقة من كشكول المادة.

-الطالب سيأخذ الدرجة الأعلى من امتحان شهري فبراير ومارس.

- لا يوجد جدول محدد، مدرس الفصل هو الذى يحدد ميعاد الإمتحان خلال الأسبوع المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات شهرى فبراير ومارس لصفوف النقل تعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية التى تشرف على الامتحانات تكون بقيادة موجه المادة، مشددة على ضرورة التزام جميع المدارس بتوزيع درجات الامتحان وأيضا عدد الأسئلة فى كل اختبار.

وأوضحت الوزارة ، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.