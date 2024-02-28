أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، عن سير العمل في وضع الطبقة الإسفلتية "السطحية" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مكة المكرمة وشارع جوهر الصقلي وشارع زمزم بمدينة بورفؤاد وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية بمختلف القطاعات.

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء وضع الطبقة الإسفلتية "السطحية" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أنه يجرى العمل حاليًا في تطوير شارع مكة المكرمة بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع النصر بطول 400 م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارعي زمزم بطول 400 م، وجوهر الصقلي بطول 400 م.

وأوضح بهنساوي، أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وإحلال وتجديد غرف التفتيش وإنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

وأكد رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية والمجمعات الخدمية والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية.

أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع