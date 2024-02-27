الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حريق فيلا و3 كافيهات فى قرية سياحية ببورسعيد

حريق فيلا و3 كافيهات
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بشارع طرح البحر بنطاق حي الشرق ببورسعيد، ما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف في أرجاء المنطقة، وتسبب الحريق في احتراق فيلا وثلاثة كافيهات بالقرية السياحية.

احتراق فيلا وثلاثة كافيهات بقرية سياحية ببورسعيد والحماية المدنية تسيطر على الحريق

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق  بنطاق حي الشرق، والتهمت النيران فيلا بقرية النورس و3 كافيهات على شاطئ بحر كورنيش بورسعيد.

وتمكنت 6 سيارات من إدارة الحماية المدنية، بقيادة العقيد هاني المهدي، من إخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداد النيران لفيلات أخرى أو المحلات التجارية التي تقع بجانب قرية النورس التي تطل مباشرة على كورنيش شاطئ بحر بورسعيد.

وفي سياق متصل، دفعت مديرية الصحة ببورسعيد بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، إلا أن الصحة ببورسعيد لم تعلن عن أي إصابات أو حالات اختناق بموقع الحادث بسبب اندلاع الحريق الذي تمت السيطرة عليه، ولم ينتج عنه إلا خسائر مادية فقط. 

وقامت إدارة شرطة مرور بورسعيد بتحويل خط سير السيارات إلى محاور جانبية.

وأفادت المعلومات الأولية والمعاينة المبدئية بأن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي، وساعدت شدة الهواء ورياح البحر في انتشار النيران بسرعة.

وتقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وإدارة التراخيص بحي الشرق بمراجعة ملف قرية النورس؛ لمتابعة مدى التزام القرية السياحية، الحاصلة على أربع نجوم، بإجراءات وشروط الأمن والسلامة المهنية وتوافر معدات الإطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الشرق، وجارٍ حصر التلفيات الكبيرة لتقدير حجم الخسائر.

حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
حريق فيلا و3 كافيهات في قرية سياحية
احتراق فيلا الحماية المدنية 3 حرائق ماس كهربائي

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