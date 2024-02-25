محافظ بورسعيد: تقديم التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع لرفع مستوى معيشتهم

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور حسن شحاتة، وزير العمل لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة، تضخ أملًا وحيوية وشباب لمصر بأكملها، مؤكدًا الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، وتخفيف العبء عن كاهل العمال، لافتًا إلى أننا لا ندخر جهدًا فى تقديم كل التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كل الأصعدة.

محافظ بور سعيد:لا ندخر جهدًا فى تقديم التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع

واستعرض محافظ بورسعيد، التطور الذي شهده القطاع الصناعي في بورسعيد، والذي وفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء في جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلًا عن المنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، التي تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.

وبعث اللواء عادل الغضبان، رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل باستمرار من خلال الاستمرار في إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لأبنائها أو أبناء المحافظات المجاورة، ونسعى لتوفير كل سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال.

وافتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، معرض منتجات المتدربات في مجال تفصيل الملابس من خريجات مركز التدريب المهني، وذلك بمكان المعرض أمام قاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة على هامش زيارة السيد الوزير لمحافظة بورسعيد.

وتفقد "الوزير والمحافظ» أقسام المعرض المختلفة، مشيدين بجودة منتجات المتدربات والأسعار المناسبة، ومتحاورًا مع المشاركات حول مدى استفادتهم من التدريب الذي نظمته الوزارة لهم.

ووجه الوزير، بدراسة احتياجات السوق والتصميمات والمقاسات المطلوبة للتوسع في الإنتاج، معلنًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التدريب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغضبان، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد سوف تقدم كامل الدعم لتوفير الدورات التدريبية للارتقاء بمهارات الشباب في مركز التدريب المهني، مع دراسة إمكانية تخصيص أماكن لتسويق منتجات خريجي المركز، وتوفير اماكن للتوسع في منتجاتهم وتوفير الآلات اللازمة في العمل.