الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور ويشدد على تفعيل الإشراف اليومي

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور

تفقد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مدرستي الشهيد السفطي الإبتدائية الرسمية للغات ومدرسة المسجد الأقصى الأساسية بنطاق إدارة الزهور التعليمية، رفقة الأستاذة أميرة عبداللطيف مدير إدارة الزهور التعليمية.

وكيل الوزارة التعليم ببورسعيد يفاجئ مدارس إدارة الزهور ويشدد على تفعيل الاشراف اليومي

وأكد وكيل الوزارة، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة مع انطلاق الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ والعمل على إيجاد حلول حذرية للسلبيات حال رصدها.

وشارك الدكتور محمد عبدالتواب، الطلاب، الطابور الصباحي وأداء تحية العلم بمدرسة الشهيد السفطي الرسمية للغات، متفقدًا القاعات الدراسية والمعامل والمكتبة بالمدرسة التي تضم ١٦ قاعة دراسية بإجمالي ٦١٥ طالبًا وطالبة، مشيدًا بجهود إدارة المدرسة.

كما تفقد مدرسة المسجد الأقصى الأساسية والتي تضم ٢٦ قاعة دراسية  بواقع ١٧ للمرحلة الإبتدائية و٩ للمرحلة الإعدادية لخدمة ١٣٢٠ طالبة، موجهًا بضرورة تفعيل الإشراف اليومي واستمرار تطبيق طرق التدريس الحديثة وتفعيل الأنشطة التربوية كأحد العوامل الجاذبة للمدرسة.

وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس الزهور
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التربية والتعليم إجراء جولة تفقدية مدارس

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