ميكنة "المنظومة" للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات في تسجيل البيانات

حرص حسن شحاتة وزير العمل، خلال جولته اليوم الأحد بمحافظة بورسعيد، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة عبدالونيس عبدالله مديري المديرية، وذلك داخل قاعة السفيرة فايزة النجا، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم، أثناء تقديم الخدمات.

واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة، خاصة" مشروع مهني 2030"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة، وخلال حديثه معهم حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وتطبيق القانون، وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوزير والمحافظ يشهدان إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

وشهد وزير العمل حسن شحاتة،واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، بمبنى مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، خلال الجولة التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية عبدالونيس عبدالله..وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى.

وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».

ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم، للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر.



واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه، ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

حسن شحاتة وزير العمل،

حسن شحاتة وزير العمل،

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حسن شحاتة وزير العمل،