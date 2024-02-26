الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 11 جامعة و63 مشروعًا.. افتتاح فعاليات يوم "هندسة بورسعيد"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، فعاليات يوم "هندسة بورسعيد" النسخة الرابعة عشرة، بمشاركة ١١ جامعة و٦٣ مشروعا للطلاب من كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، بحضور النائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتوره هبة عبدالمعاطي، وعدد من قيادات الجامعة ورجال الأعمال والشركات الراعية.

جامعة بورسعيد شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة

وخلال كلمته أعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي الذي يأتي مواكبا لما تشهده الدولة المصرية من تنمية على جميع الأصعدة، مؤكدا إثبات جامعة بورسعيد أنها في المقدمة وشريك رئيسي في التنمية، والطلاب هم عماد المجتمع ومن بنوا الماضي والحاضر وسيبنون المستقبل، فهم أحد الأسباب الرئيسية في نجاح المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة على مشاركة الجامعة في مختلف الفعاليات والخطط التنموية التي تتولاها الدولة.

وأشار إلى قوة وعظمة الدولة المصرية على مستوى العالم، سواء من وقت أجدادنا حتي الوقت الحالي بالعلم الحديث وتأهيل الطلاب لسوق العمل واكتساب الخبرات لتحقيق رؤية مصر نحو التنمية والتقدم، مشيدا باختيار شعار المؤتمر الذي يربط بين تاريخ وعظمه وحضارة مصر وأجدادنا في السابق، وعظمة مصر في الحاضر نحو التنمية المستدامة وبناء الدولة المصرية الجديدة والربط بين التنمية المستدامة والتعليم لمواكبة التطورات وسوق العمل.

وتفقد محافظ بورسعيد، عددا من المشاريع الطلاب والخريجين، مشيدا بهذه المشاريع التي تواكب روح العصر وبالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والتي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أنها تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.

وشهدت الفعاليات عرض فيلمين لتوثيق إنجازات الدولة وتوعية المواطن بالتنمية التي تحدث على أرض الدولة، والمشروعات التنموية والخدمية العملاقة وغير المسبوقة والتي أسهمت في تطوير وتنمية الخدمات المقدمة للمواطن.

يوم هندسة بورسعيد حدث سنوي علمي على صعيد الجامعات المصرية

وخلال كلمته رحب رئيس جامعة بورسعيد، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما رحب بالحضور جميعا من رجال الصناعة ورعاة اليوم والطلاب صناع هذا الحدث الكبير، كما قدم رئيس جامعة بورسعيد الشكر لكل القائمين على يوم هندسة بورسعيد ذلك الحدث الكبير ومقدما الشكر لعميد كلية الهندسة والدكتورة منسق اليوم والطلاب منظمي هذا الحدث الهندسي الصناعي الكبير.

ووجه رئيس جامعة بورسعيد، كل الشكر لمحافظ بورسعيد علي رعايته هذا الملتقي وفعاليات يوم هندسة بورسعيد الحدث السنوي العلمي الصناعي الكبير بجامعة بورسعيد هو أكبر وأهم حدث هندسي على صعيد الجامعات المصرية؛ كونه يمثل رؤية لمستقبل جديد تقوم على التعاون بين قطاع الصناعة والجامعة وتحفيز الجيل الجديد من المهندسين لتطوير المشروعات الهندسية وحلقة وصل بين الجامعة والمجتمع من خلال رؤية تخدم المجتمع المصري، مشيرا إلى مشاركه ٦٣ مشروعا هذا العام ومشاركة ١١ جامعة العام مقارنة بالعام الماضي ٥٣ مشروعا، متمنيا كل التوفيق لجميع الطلاب بجامعات مصر.

كما رحب عميد كلية الهندسة بحضور محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد، لهذا الكرنفال التعليمي العلمي لجميع الطلاب من مختلف جامعات مصر، حلوان وبنها والمنصورة والقاهرة وأكاديمية دمياط، المشاركين بعدد من المشاريع الذي تؤكد عظمة فكر وتصميم الطلاب لتحقيق رؤية مصر ٢٠٢٠ لتحفيز الابتكار وربطه بالتربية والتعليم.

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- شارع بورسعيد جامعة بورسعيد افتتاح أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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