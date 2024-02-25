وزير العمل: ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وفقًا لتوجيهات الرئيس

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، على أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بورسعيد، يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة، والتي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز، كما انها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية، وقوى بشرية ناجحة، تقود عملية التنمية والإنتاج.

وزير العمل: حريصون على إنجاز ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج



وقال الوزير شحاتة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولته في محافظة بورسعيد، يصطحبه فيها اللواء المحافظ عادل الغضبان، وقيادات مدير يوم العمل برئاسة عبدالونيس عبدالله، أن هناك العديد من الملفات التي تنفذها الوزارة خلال هذه الأيام، بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، موضحا أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات في إطار ذلك، منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني واطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وأيضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وجهود الوزارة في سرعة إصدار قانون العمل.

وأوضح الوزير شحاتة أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد اليوم، هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال إن الوزارة ومديرياتها نجحوا في تعيين فعلي لما يقرب من 13 ألف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن، كما يأتي تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بورسعيد - تمتلك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية - يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ونسعى هذه الأيام لتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع جديد اسمه "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تتطلع من خلاله إلى تدريب مليون متدرب سنويا، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص نستهدف تقنين أوضاعهم، وبشأن البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة.

قال الوزير إن بورسعيد هي المحطة الثانية بعد محافظة الإسكندرية التي شهدت البث الأولى والتجريبي لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو التحول الرقمي.

كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل؛ لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وأوضح الوزير أنه وجه لإدارات المختصة بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة"، وعن زيارة مواقع العمل اليوم منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و"كابسي".

وأكد الوزير أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز علاقات العمل وتطبيق القوانين في كافة مواقع الإنتاج،وايضا للتأكيد على توجهات الدولة والقيادة السياسية للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وفي هذا الإطار تسعى وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة إصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعي، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وأيضا التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

حسن شحاتة وزير العمل

حسن شحاتة وزير العمل

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