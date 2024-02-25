الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"فيها حاجة حلوة".. وزير العمل ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا فنيا لذوي الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد وزير العمل حسن شحاتة،ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، عرض فني لمجموعة من ذوي الهمم بمحافظة بورسعيد، وذلك على خلفية أغنية "فيها حاجة حلوة"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وغناء ريهام عبد الحكيم، وأغنية "يا أغلى اسم في الوجود" بصوت المطرب حسين الجسمي.

وأكد الوزير أن ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل من اولويات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال إن الوزارة نجحت في تعيين ما يقرب من 13 ألف من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية منذ يناير 2023 وحتى الآن.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد استقبل صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية، ومديري إدارات، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إستعرض "شحاتة" أمام الحضور، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته الوزارة مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع أكثر من  670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، تستهدفهم الوزارة للعمل معهم.

يشار هنا إلى أن جولة الوزير تتضمن زيارة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج.

وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وخلال الجولة يفتتح "الوزير" البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم..وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات، منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و"كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي.

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ذوي الهمم بورسعيد حسن شحاتة وزير العمل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أجتماعات وجولات تفقدية

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