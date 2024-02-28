رئيس مدينة بورفؤاد يبحث مقترح إنشاء كوبرى جديد

استعرض الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، مقترح إنشاء كوبري جديد، بداية من طريق حسني مبارك حتى محور اللواء أحمد عبدالله- تقاطع القناة المغذية لأحواض الترسيب بشركة النصر للملاحات- بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، تحت إشراف جهاز التعمير منطقة بورسعيد، وذلك في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل بمدينة بورفؤاد، بما يحقق السيولة المرورية.

رئيس مدينة بورفؤاد يستقبل رئيس منطقة تعمير بورسعيد لبحث مقترح إنشاء كوبرى جديد

جاء ذلك بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، المهندس حسام الطرابيلى رئيس قطاعات المبانى بأشغال بورسعيد، الدكتور مهندس خالد محمود نائب رئيس قطاع المشروعات بأشغال بورسعيد، المهندس حسن بسيوني منطقة تعمير بورسعيد، المهندس مصطفى نعيم رئيس قطاع بورسعيد بشركة النصر للملاحات، ومديري الإدارة الهندسية والمشروعات بمجلس المدينة، وممثلي جهات المرافق وعدد من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، استمع رئيس المدينة إلى شرح تفصيلي حول ملامح التصميم المقترح لإنشاء الكوبري الجديد، مؤكدًا أن مقترح إنشاء الكوبري يراعي عددًا من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الطريق ومراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل والملاكي ويحقق السيولة المرورية.

وخلال الجولة التفقدية، استمع لآراء الجهات التنفيذية حول مقترح المشروع، والتعديلات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل في أقل مدة زمنية.

ووجه "بهنساوي" كل الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها، لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد، مشددًا على إنهاء كل التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في تنفيذ الكوبري، مؤكدًا أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها مدينة بورفؤاد مؤخرًا، ويسهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

وفي شأن آخر، زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مجلس مدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل بإدارات مجلس المدينة، وذلك بحضور اللواء إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، والتعامل مع كل الملفات التي تهم المواطن لضمان مستوى خدمة متميز.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، والحرص دائمًا على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد.

رئيس مدينة بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد