فوز جامعة بورسعيد بدعم 9 مشروعات تخرج لطلابها

فازت جامعة بورسعيد بدعم تسعة مشروعات تخرج لطلاب الجامعة بتمويل إجمالي يفوق 400 ألف جنيه، في إطار برنامج مشروع بدايتي لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

فوز جامعة بورسعيد بدعم مشروعات تخرج لطلاب الجامعة بتمويل إجمالي يفوق 400 ألف جنيه

قدم الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة التهنئة لطلاب جامعة بورسعيد لحصولهم على عدد متميز من مشروعات التخرج الممولة التي وصفها بالمشرفة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معربًا عن سعادته باشتراك طلاب الجامعة في مسابقات الابتكار وتمويل المشروعات، في إطار رؤية جامعة بورسعيد نحو تقديم مشروعات مبتكرة تساعد في حل المشاكل التي تواجه المجتمع وتوطيد الروابط بين الجامعة والصناعة والمجتمع بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشادت الأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة بمجهودات مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا - التايكو- حيث نظم المكتب ورش عمل بكليات الهندسة والعلوم لتحفيز الطلاب على التقدم لمسابقات دعم مشروعات التخرج وتوضيح آليات التقدم وكتابة المقترحات البحثية.

وقد تنوعت المشروعات الفائزة في عدة مجالات منها تصميم توربينات الرياح، وأنظمة الزراعة المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد في تطبيقات الهندسة الحيوية، وإنتاج الهيدروجين من حمأة الصرف الصحي، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ونظم السلامة الطارئة في السيارات، وتطبيقات الروبوتات الصناعية، والتخلص من مخلفات المستشفيات بطريقة مستدامة. ويشارك في هذه المشروعات طلاب من هندسة القوى الميكانيكية، هندسة الحاسبات والتحكم، هندسة القوى الكهربية، هندسة الاتصالات والالكترونيات، هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، والهندسة الكيميائية.

يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت الموافقة على دعم 278 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردي لهذا العام بتمويل إجمالي بمبلغ 15 مليونًا و49250 جنيهًا.

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