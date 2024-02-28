الرئيس السيسى يشكر أسر وعائلات ذوى الهمم: "الوطن لن ينهض إلا بسواعد أبنائه"

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره أسر وعائلات ذوي الهمم الذين آمنو بما لديهم من ثروات غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل "قادرون باختلاف 5": “أعرب عن تقديري العظيم لأسر وعائلات ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروات غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير ثقة أن أبناءهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدراتهم”.

كما وجه الشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائها من ذوي الهمم.