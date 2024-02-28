الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشكر أسر وعائلات ذوى الهمم: "الوطن لن ينهض إلا بسواعد أبنائه"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره أسر وعائلات ذوي الهمم الذين آمنو بما لديهم من ثروات غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل "قادرون باختلاف 5": “أعرب عن تقديري العظيم لأسر وعائلات ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروات غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير ثقة أن أبناءهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدراتهم”.

كما وجه الشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائها من ذوي الهمم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذو الهمم ذوي الهمم قادرون باختلاف 5 حفل قادرون باختلاف 5 الرئيس السيسي

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