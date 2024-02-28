برلمانى: حضور الرئيس حفل "قادرون باختلاف" يؤكد تصدرهم أولويات الدولة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية حضور الرئيس السيسي، فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، وعرض فيلم تسجيلي عنهم، قائلًا "هذا تأكيد وإشارة جديدة للاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بأعلى مستوى فيها للأشخاص ذوي الهمم".

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات هذه النسخة وما سبقها يؤكد أن هذه الشريحة من المصريين لها كل الاهتمام والأولوية من جانب الدولة وهو ما لم يكن موجودًا من قبل، فذوي الاهتمام يتصدرون أوليات الدولة المصرية بتوجيهات ورعاية الرئيس السيسي.

وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكل مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفي ظلال الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك بمثابة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الهمم.

قانون صندوق قادرون باختلاف

وشدد النائب على إنشاء قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها.

واختتم النائب مدحت الكمار أن ما يحصل عليه الأشخاص ذوي الهمم في ظل حكم الرئيس السيسي، غير مسيوقة وريادي بكل معاني الكلمة وليس له نظير في الدول العربية.

من جهته، ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، وهو أول قائد يولي اهتمامًا مباشرًا بهذه الفئة التي عانت كثيرًا.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» والتي تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.