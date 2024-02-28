"العربية لحقوق الإنسان" تُحمّل إدارة بايدن مسئولية سقوط شهداء بغزة

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتمسك بإنفاذ القانون واتخاذ إجراءات جادة لإجبار الاحتلال على الوقف الفوري للعدوان، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، والامتثال للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها قوة احتلال.

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن الضحايا الفلسطينيين في ظل حمايتها ودعمها لاستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين، بما في ذلك عبر إجهاض قدرة مجلس الأمن على إصدار قرار كافي.

كان البيان الأولي للبعثة المشتركة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، رصد قيام الاحتلال بمنع تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، إذ لوحظ وجود نحو 3 آلاف شاحنة مساعدات بانتظار العبور إلى قطاع غزة.

كما تفقدت البعثة الشاحنات التي رُفِض دخولها بالكامل بعد تفتيشها من جانب الاحتلال في مركز نيتسانا بالقرب من معبر رفح وكذلك في معبر كرم أبوسالم، بزعم أنها تتضمن سلعًا محظورة، ومن بين السلع المحظورة المساعدات الأكثر احتياجًا مثل أنابيب الأكسجين وثلاجات حفظ الدواء وخيام مأوى ذات قدرة على توليد الطاقة أو أشياء تتضمن مكونات حديدية بدعوى أنها ثنائية الاستخدام.

وتبين للبعثة وجود مخزن بمساحة ألف متر مربع يحتوي على المساعدات التي تم رفضها نهائيًا من قبل سلطات الاحتلال، والتي يجري تفكيكها لإعادة جمعها وتغليفها بعد أن أفسد تغليفها الاحتلال أثناء التفتيش المتعسف المقصود به إفساد المساعدات.