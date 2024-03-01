الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى عنيف يستهدف أحياء جنوبى غزة

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف أحياء جنوبي مدينة غزة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين شرقيِّ حي الزيتون بقطاع غزة، وذلك خلال نبأٍ عاجل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة قطاع غزة إسرائيل

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