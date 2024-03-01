الجمعة 01 مارس 2024
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محل سياسى: مجزرة دوار النابلسى تعكس إصرار إسرائيل على تدمير الشعب الفلسطينى

الدكتور أحمد رفيق
الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن مجزرة "دوار النابلسي" في غزة، بإنه يدعم جنوده جراء تلك العملية، هو ما يعبر عن أغلبية الطبقة الحاكمة والنخب والصحفيين وبعض الشخصيات العامة الإسرائيلية.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية "، أنه إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتنكر أو يبتعد قليلًا، فهو لا يمكن أن يعفي نفسه عن وصمة العار هذه، وما قاله "بن غفير"، ينطبق على ما قاله وزراء في" الليكود "والأحزاب الدينية الأخرى.

 

تدمير الشعب الفلسطيني 

وأكد أن المسألة ليست ملاحقة حماس ولكن تدمير الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته، وعلى الرغم من أن العالم يسمع ويرى لغة "بن غفير" العنصرية والافتخار بالمذبحة، إلا أنه مصر على هذه اللغة والكلام، ما يدل على أن اللغة العنصرية والاستعلائية لم تعد خافية ولم يعد أحد يخجل بها.

وأوضح الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن إسرائيل لم تعد تخشى أي انتقادات دولية أو قانونية، وترى أنها متقدمة أخلاقيًا، ومن الناحية الدينية هي تعتقد أنها شعب يسكن وحده.

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