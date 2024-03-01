رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر تقدم كل ما لديها لمساعدة أهل غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في غزة، إن المشهد في قطاع غزة مأساوي ويجب إيجاد السبل لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بالمنطقة".

وتابع: "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأوضح أن هناك تحقيقات جارية بشأن اتهام بعض موظفي أونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، لافتًا إلى أن المنظمات الإغاثية على أتم الاستعداد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن الضروري وقف إطلاق النار.

وأكد الدكتور رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن كل ما أشيع حول إغلاق جمهورية مصر العربية المعابر في وجه أهل غزة عار تماما عن الصحة، مؤكدًا أن مصر تقدم كل ما لديها من مساعدات، ولكن مصر وحدها لا تكفي.