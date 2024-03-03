الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: تمكين المرأة بمصر يتجلى فى توليها المناصب الكبيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان برجر، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، ويتجلى ذلك في المناصب الكبيرة التي تتولاها السيدات في مصر سواء في المواقع التنفيذية مثل الحقائب الوزارية أو السلطة التشريعية.

وشدد برجر- في كلمته بقمة المرأة المصرية 2024، التي انطلقت، اليوم الأحد، بالقاهرة، على ضرورة العمل على تعزيز مسألة تمكين المرأة وتقليص وسد الفجوات بين الرجال والسيدات، فضلًا عن تعزيز الاستجابة السريعة للمرأة في القضايا الخاصة بها، إلى جانب الاعتراف بدور المرأة الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني.

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية

وقال إن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التحديات التي أبرزت دور المرأة بشكل رئيسي مثل أزمة كورونا، حيث وقفت السيدات في مقدمة الصفوف لمحاربة هذا الشبح.

وأضاف أن هناك ضرورة أيضًا لتعزيز وعي السيدات للتعامل مع قضايا الرقمنة والتحديات التكنولوجية، إلى جانب العمل على تعزيز مهارات المرأة بشكل أوسع لتأهيلها لسوق العمل الذي يحتاج بشكل كبير إلى تواجدها وأفكارها.

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ونوه المسئول الأوروبي بأهمية مكافحة الصور النمطية عن المرأة في جميع المحاور، والتأكيد على فكرة تمكين المرأة في جميع المجالات، والاعتراف بدورها الحاسم في القضايا الإقليمية والدولية الشائكة، وأبرزها قضية التغير المناخي.

ولفت إلى ضرورة سن القوانين الرامية لتعزيز وتمكين المرأة، مؤكدًا أهمية ترسيخ الأفكار الداعمة لضرورة وجود المرأة في شتى مناحي الحياة، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية كريستيان برجر السيدات في مصر تعزيز مسألة تمكين المرأة سد الفجوات المجالات السياسية الاقتصادية مكافحة الصور النمطية عن المرأة

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