الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انعقاد معرض "التوظيف لنساء مصر العظيمات" على هامش قمة المرأة المصرية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

انعقدت النسخة الأولى من معرض وملتقى "التوظيف لنساء مصر العظيمات"، على هامش الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية، المنعقدة لمدة يومين اعتبارًا من اليوم، تحت شعار "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث يوثق المعرض والملتقى رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور، ويحوي أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية، واللاتي حققن نجاحات قياسية في العديد من المجالات وسطرن أسماءهن بحروف من ذهب على ذاكرة ومستقبل الوطن.

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ويستهدف المعرض تغذية روح الانتماء والإيجابية لدى الأجيال الجديدة الباحثة عن النجاح والتفوق، وصناعة دوائر تواصل مستدامة بينهن وبين الكوادر النسائية التي صنعت تجارب استثنائية خلال تاريخ مصر القديم والمعاصر، لتعزيز مستويات الإلهام للأجيال الجديدة في تحقيق تجاربهن الخاصة وبلوغ مستويات قياسية من النجاح والوقوف أمام التحديات.

وأكد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا والمنظم لفعاليات القمة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، أن المعرض يشكل فرصة مناسبة للأجيال الجديدة النسائية؛ للتعرف على مجموعة كبيرة من الوثائق والصور، التي تعكس حياة ونشاط شخصيات عظيمة وإنجازاتها في حياتها الخاصة والمهنية، والسيرة والمسيرة التي صنعنها بالكثير من الجهد والعمل، والوقوف أمام التحديات.

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كما تشهد فعاليات القمة إطلاق ملتقى التوظيف الأول "تمكين المرأة لتمكين مصر"، الذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة ويوفر فرص عمل للخريجين وتدريبا للطلاب والطالبات للتأهيل إلى سوق العمل، إضافة إلى عقد ورش عمل تهدف إلى التوجه الوظيفي الصحيح لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، وتقديم المشورة الوظيفية من خلال الجلسات التفاعلية.

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