الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

دينا عبدالفتاح: ملتقى توظيف ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية

الإعلامية دينا عبدالفتاح
الإعلامية دينا عبدالفتاح

وجَّهت الإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسسة منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا، الشكر للمجلس القومي للمرأة وجهود الدكتورة مايا مرسي؛ لدعمها لكل فكرة وكل قطاع فى سبيل تمكين المرأة، قائلة: "مهدت القوى الناعمة فى مصر ليزدهروا".

وأضافت عبد الفتاح، خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، والتي تأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، يومي 3 و4 مارس 2024، أنه لأول مرة ينعقد خلال الفعالية الرئيسية للقمة ملتقى توظيف للمرأة، والذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة وحققت فيها نجاحات استثنائية، والتي من المحتمل أن تقوم بالتوظيف فيها مرة أخرى في المستقبل، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة داخل مكان انعقاد الملتقى لتقديم معلومات للفتيات المشاركات، والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثين عن عمل ومناقشة التفاصيل الخاصة بالعمل، وتقديم النماذج والاستمارات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تشهد إقامة معرض موسع لرائدات الأعمال، والذي يستهدف تعزيز مشروعات المرأة وإطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال النسائية وتنمية المهارات للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتحفيزها على الدخول في هذا المجال، ومن ضمنها إقامة مسابقة لاختيار أفضل مشروع خلال المعرض ومنحه جائزة مادية تعزز من أعماله بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية اللازمة.

وطالبت الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ما تعانيه المرأة فى غزة من وحشية جراء الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "دقيقة حداد لكل امرأة تعاني من ضغوطات سواء فى السودان أو فلسطين".

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