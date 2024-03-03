الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هي تُتَرْجِم.. احتفالية "القومي للترجمة" باليوم العالمي للمرأة.. الخميس المقبل

صورة الفعالية
صورة الفعالية

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "هي تُتَرْجِم" في الثانية عشر ظهر الخميس المقبل الموافق 7 مارس، بمسرح الهناجر في أرض الأوبرا.

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‎وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: قام المركز القومي للترجمة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2021 وكان عنوانها "بنات سهير" وكانت نقطة الانطلاق تكريم اسم الرائدة سهير القلماوي والمترجمات اللاتي سرن على دربها، وكرمت في تلك الاحتفالية المترجمة القديرة منيرة كروان.

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وأضافت: "كما نظم المركز عام 2022 ندوة بعنوان "المترجمة المصرية والترجمة العلمية للاحتفاء بجهود المترجمة الشابة أميرة عبد الصادق في مجال الترجمة العلمية، وفي عام 2023 نظم المركز احتفالية بعنوان "الحق في الترجمة"، اشتركت فيها المترجمتان سحر توفيق ومروى ممدوح سالم، أما هذا العام فيتسع نطاق الاحتفال تحت شعار"هي تترجم" حيث يقدم المركز الشكر لمترجماته اللاتي أضفن إلى قائمة اصداراته عشرات الترجمات ونقلن عبرها الفكر والمعارف والثقافة عن عدة لغات. ويخطط المركز أن يكون الشعار "هي تترجم" هو شعار الاحتفالية كل عام لتكريم منجز المترجمات في حصاد ذلك العام من نجاح.

‎ونذكر فيما يلي أسماء الأعمال الصادرة في عام 2023 والتي تضاف إلى إنجازات المترجمة المصرية والعربية:"الاستشراق هيمنة مستمرة "،"الزواج والحداثة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"جدتي وأمي وأنا"،"مثنوي:سلسلة الذهب"،"قرن الدماء"،"نار جميلة"،"مسالك المحسنين"،"دماغ الأخلاق"،"العقل السعيد"،"كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"،"علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"الضارعات"،"تاريخنا الثقافي والسياسي"،"الأديان الأفريقية والفلسفة"،"مبادئ التخطيط وإدارة الأزمات"،"اسكندريتي:في شمس الأصيل"،"دليل رعاية واستخدام الحيوانات المعملية"،"مسرح ما بعد الدراما"،"الكتاب البري"،"هبة الفلاسفة"،"التدين والحراك في مصر"،"قصور مصر المنسية"،"ثمن عدم المساواة"،"القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسي"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"تبرئة الألفاظ"،"مسرحيتان من الكوميديا الساخرة"،"دون كيخوتة دي مانشا"،"حياة إدوارد وليام لين"،"تعليم الموسيقى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة"،"،"مدن تثير العاطفة"،"تلك الحيوانات الأخرى"،"طريق القاهرة –السويس"،"سبعة ضد طيبة"،"حرب الثورة الأمريكية"،"يوميات القراءة "،"القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا" و"حكايات من من موريشيوس".

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المركز القومي للترجمة هي ت ت ر ج م اليوم العالمي للمرأة الهناجر الأوبرا القومي للترجمة

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