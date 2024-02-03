السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومى للترجمة يصدر كتاب "رحلة الخير: العائلة المقدسة فى مصر"

كتاب رحلة الخير:
كتاب "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر"

تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر"، والذي يحتوي النسختين العربية والإنجليزية.

والكتاب من تأليف أحمد إبراهيم الشريف، ومن ترجمة رضوى محمد قطيط ومن تحرير إنجي محمد عرفة.

‎وفي تصريح للدكتور أحمد إبراهيم الشريف، مؤلف الكتاب قال إن كتاب رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر، بمثابة مشروع مهم، له علاقة بهوية مصر وتاريخها، ويلقي الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة، وجانب من دور مصر عبر الزمن.

‎وأضاف أن الفكرة تحسب إلى المركز القومي للترجمة، بإدارة الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز، التي حرصت أن يكون أبناء مصر ممن يقرأون بالعربية واللغات الأخرى على معرفة بتاريخ مصر، لذا قدمنا هذا المشروع باللغتين العربية والإنجليزية.
‎ونتابع في الكتاب بصورة سردية – أدبية الرحلة حيث  جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار فرارًا من بطش الملك هيرودس، وطافوا في ربوع مصر شمالًا وجنوبا، حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة، وقد بدأت من سيناء وانتهت في صعيد مصر، توقفت في المدن والقرى وسارت على اليابسة وعبرت النهر وصعدت الصحاري واختبأت في المغارات، ‎هي رحلة تمت صياغتها بلغة واضحة، يمكن أن يقرأها الكبار والصغار أيضًا، ويتعرفوا على مصر  والعائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن الكتاب متوفر الآن بجناح المركز القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة ٢ وبمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد شهدت منذ أيام، حفل توقيع كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، الصادر عن الهيئة العامة  لقصور الثقافة،  برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وذلك في قاعة حفلات التوقيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الكاتب الصحفي طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة ورئيس لجنة النشر بالهيئة، ومسعود شومان، رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة. 

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة رحلة الخير العائلة المقدسة في مصر العائلة المقدسة في مصر أحمد إبراهيم الشريف وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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