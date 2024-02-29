تحت الطبع.. "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية" بالمركز القومي للترجمة

تصدر خلال أيام

الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية، أحد العناوين التي يستعد المركز القومي للترجمة، لطرحها في نسخها العربية والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل إصدارات المركز القومي للترجمة الأحدث

ومن الترجمات العربية التي يستعد المركز القومي للترجمة لطرحها خلال أيام عن الإيطالية في نسختها العربية، كتاب "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"، من تأليف إميليو جنتيلي، وترجمة حسين محمود ونجلاء والي.

وتوضح المقالات التي يتألف منها هذا الكتاب من الناحية التاريخية لبعض الجوانب المهمة للفاشية كتجربة للحداثة الشمولية، مثل إضفاء نوع من القداسة علي السياسة، والتعايش بين القمع والإجماع، ومشاركة الفنانين والمهندسين المعماريين في الدعاية والتخليد الجمالي لـ "الحضارة الفاشية، ودور روما كمقر لملك إيطاليا وأقصي مركز للسلطة الحقيقية والرمزية للدوتشي "موسوليني"، والتغيير الفاشي للشيوعية الستالينية كثورة معادية في التحدي الشمولي للحضارة الليبرالية، وتتيح فصول الكتاب معلومات مهمة عن التجربة الفاشية لم تكن متاحة من قبل.

عصر البراءة

كما يطرح المركز القومي للترجمة قريبًا، النسخة العربية لكتاب "عصر البراءة".. الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولي والثانية، من تأليف روجر ستوير، وترجمة محمد العجمي.

وفي مقدمته لترجمة الكتاب، يشير مترجمه إلى أن هذا الكتاب ليس مرجعًا تقليديًا في الفيزياء، بل هو قصة ملحمية كتب سطورها مئات العباقرة والأفذاذ، وهو ما يلهب حماس المتخصصين ويجدد دوافعهم لإضافة فصل جديد لقصة الإبداع الطويلة التي لا تنتهي.

ومن الترجمات الحديثة في المركز القومي للترجمة، كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا"، من تأليف مارك لانجان، وترجمة علي الغفاري.

في هذا الكتاب يستعيد مارك لانجان، استخدام مفهوم الكولونيالية الجديدة من أجل فهم دائرة الفقر المستمرة في أفريقيا وفشل استراتيجيات "التنمية" في كثير من دولها في العصر الراهن، حيث عولمة السوق الحرة.

ويقدم الكتاب تقييمًا دقيقًا لمفهوم الكولونيالية الجديدة، كما استخدمه كوامي نكروما، بأبعاد جديدة، كما عرض لعواقب الكولونيالية الجديدة علي أرض الواقع. وفي تسلل خطاب التنمية، وتقليص الفقر لتعظ بعكس ما تفعل. ويشرح "لانجان" بالأمثلة كيف أن الكولونيالية الجديدة تعرقل التنمية الحقيقية، في شكل تدخلات أموال المعونة بتنوعاتها ومشروطياتها والاستثمارات الأجنبية، كما تنتهك السيادة الأصلية لبعض الدول الإفريقية.

الذاكرة الاجتماعية

وتحت عنوان "الذاكرة الاجتماعية".. رؤية جديدة للماضي، يطرح المركز القومي للترجمة ، خلال أيام النسخة العربية لكتاب الباحثين جيمس فينتريس وكريس ويكام، ومن ترجمة هدي زكريا.

في هذا الكتاب يقوم المؤلفان باستكشاف دور الذاكرة في تناول وبناء الماضي. إن التنوع والتغير في الأساطير التاريخية، وفي قصص الجنيات والخرافات، وفي كتابة التاريخ نفسه، تعكس وجهات نظر سياسية وأخلاقية محددة من حيث الزمان والمكان، وما هو كاشف بنفس الدرجة ــ كما يبين المؤلفان ــ هي الأشياء التي تختارها الجماعات المختلفة لتحييها، ويقوم المؤلفان كذلك بدمج الذاكرة المحلية والقومية، ويضعان في الاعتبار إلي أي مدي يتم بناء أو استغلال كل منهما لأغراض سياسية أو سياسية.