صدور الطبعة الثانية لـ"مبادئ الذكاء الاصطناعي" لبهاء الحسيني

صدرت مؤخرًا عن دار سما للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من كتاب "مبادئ الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة لبهاء الحسيني، ليُقدم للقُراء رحلة شاملة في عالم التكنولوجيا الحديثة، مُغطيًا مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي، بدءًا من المفاهيم الأساسية، ووصولًا إلى التطبيقات المتقدمة والتحديات الأخلاقية المحيطة بهذا المجال المتطور.

تطور الذكاء الاصطناعي

يقع كتاب مبادئ الذكاء الاصطناعي، الذي صدرت طبعته الأولى في ديسمبر 2023، ونفذت سريعًا؛ في 324 صفحة من القطع الكبير، ويشتمل على ثلاثة أجزاء.

ويوضح الكتاب أنواع الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الضعيف والقوي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتناول أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لمعالجة البيانات واتخاذ القرارات، مثل: تعلُّم الآلة والشبكات العصبية الاصطناعية والتعلُّم العميق.

ويتناول الكتاب أيضًا تطور الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ومكوناته ومجالات تطبيقه، وهما من أبرز التقنيات الحديثة التي تشكل أساسًا لمستقبلنا، حيث يبدأ بتعريف مفهوم الذكاء الاصطناعي، ويشرح أنواعه المختلفة وكيفية تطبيقها في العالم الحقيقي، ثم يستعرض التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لمعالجة البيانات واتخاذ القرارات، ويتناول الكتاب أيضًا نماذج أنظمة الذكاء الاصطناعي والأدوات المستخدمة في تطوير هذه النماذج.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

بعد ذلك، يركز الكتاب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مثل: الطب، والتجارة الإلكترونية، والصناعة وتحليل البيانات، وغيرها. ثم يستعرض الإيجابيات والسلبيات المحتملة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأخلاقيات المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكذلك، يتحدث كتاب مبادئ الذكاء الاصطناعي، عن معالجة اللغة الطبيعية وكيفية تطبيقها في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام نماذج اللغة الكبيرة وروبوتات المحادثة. يستعرض الكتاب أيضًا أساسيات هندسة التوجيه وحالات استخدام ChatGPT كنموذج تطبيقي للذكاء الاصطناعي في المحادثات.

وأخيرًا، يهدف الكتاب إلى توفير فهم شامل للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسليط الضوء على التحديات والإمكانيات المتعلقة بهذه التكنولوجيا المثيرة للجدل، مما يجعله كتابًا مرجعًا قيمًا للقراء الذين يرغبون في استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي وفهم تأثيره على مستقبلنا، حيث يقدم معلومات عميقة ومُفصلة، ويتميز بأسلوبه البسيط الواضح، مما يجعله مُناسبًا لكافة القراء خصوصًا من ليس لديهم خلفية تقنية.