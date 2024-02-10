السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومى للترجمة" يكشف أسماء الفائزين بجوائزه السنوية

القومى للترجمة
القومى للترجمة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة  الثقافة، قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة في دورتها الثانية. 

وجاءت الأعمال الفائزة كالتالي:

فاز بجائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية في دورتها الثانية، المترجم محمد صلاح الدين الفولي عن ترجمته لرواية "الوحش" من تأليف كارمن مولا، عن اللغة الإسبانية والترجمة صادرة عن دار عصير الكتب.

حصل أحمد عمرو عبدالمنعم شريف على جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم في دورتها الثانية، عن ترجمته لكتاب "أَي كيو فاي: رحلة من الدماغ إلى الروح: نظرية عصبية في تفسير الوعي" من تأليف جوليو تونوني، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن دار نشر نيوبوك للنشر والتوزيع.

فيما فاز بجائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية في دورتها الثانية مناصفة كل من محمد حامد درويش عن ترجمته كتاب "خريطة المعرفة: كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي وكيف استعادها: تاريخ سبع مدن" من تأليف فيوليت مولر، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي،  وياسر محمد صديق عن ترجمته لكتاب "سيد اللعبة: هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" من تأليف مارتن إنديك، والترجمة صادرة عن مؤسسة نهضة مصر.

وفي فئة جائزة الشباب، فازت ياسمين العربي عبدالغني بالمركز الأول في جائزة الترجمة للشباب عن ترجمتها لكتاب "الأرض السفلية: رحلة عبر الزمن السحيق" من تأليف روبرت ماكفارلن، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن مؤسسة هنداوي، وحصل كل من منة الله صالح وهبة سمير المطراوي على المركز الثاني عن ترجمتهما لكتاب "أربعون عامًا من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين" من تأليف تساي فانغ وآخرين، عن اللغة الصينية والترجمة صادرة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع. 

بينما حصلت سارة محمد بدوي طه على المركز الثالث عن ترجمتها لكتاب "اجتياز القرن الحادي والعشرين: أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية وكيف يمكن التغلب عليها" من تأليف جوليان كريب، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن مؤسسة هنداوي.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة جوائز المركز القومي للترجمة القومي للترجمة الثقافة قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة جائزة سميرة موسى للترجمة جائزة جابر عصفور للترجمة جائزة جمال حمدان للترجمة جائزة الترجمة للشباب

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